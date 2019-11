Primavera, Zilli e Kalaj: «Non c’è modo migliore per ripartire»

Primavera, importantissima vittoria della Lazio che si è imposta per 2-1 sulla Roma nel derby della Capitale

Al termine del derby, l’attaccante della Primavera biancoceleste Massimo Zilli e Segio Kalaj sono intervenuti ai microfoni di Lazio Style Channel.

ZILLI – «Siamo felicissimi, perché la partita di oggi era molto difficile. Siamo stati compatti ed uniti, questi tre punti valgono doppio. In attacco la partita è stata una guerra, ma abbiamo dato tutto. Dobbiamo continuare a lottare in questo modo, ogni membro della rosa ha contribuito al raggiungimento di questo risultato. Abbiamo ampi margini di miglioramento: sono in Primavera dallo scorso anno, possiamo ancora migliorarci. A chi mi ispiro? Ibrahimovic, ci provo! Provo sempre a dare una mano alla squadra: i miei compagni mi cercano con dei palloni alti, per questo mi sposto sul fronte offensivo per attirare spesso anche i difensori. Dobbiamo continuare a sacrificarci per il bene della squadra».