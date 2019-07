Primavera, al via le visite mediche in Paideia – Foto

Primavera, dopo la prima squadra è il turno anche degli aquilotti del nuovo allenatore Menichini

Inizia, dopo quella dei biancocelesti di Inzaghi, anche la stagione della Lazio Primavera che oggi si ritroverà a Formello, dove starà qualche giorno prima della partenza per Pietralunga. Intanto questa mattina sono iniziate presso la Clinica Paideia le visite mediche di rito.

Presente il nuovo allenatore dei biancocelesti Menichini insieme al suo staff. Visite anche per il nuovo arrivato Shehu dal Levante. Presenti anche Kalaj, Marocco, Bianchi, Franco, Czyz, Kaziewicz, Furlanetto e Zilli. Non c’è invece Nicolò Armini ancora in vacanza dopo l’Europeo Under 19 in Armenia.