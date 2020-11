Primavera, si pensa ad uno stop fino al 10 gennaio

Il calcio giovanile non trova pace. Data l’emergenza, il campionato di Primavera 1 potrebbe restare sospeso fino al 10 gennaio

Il calcio giovanile sembra non trovare pace in questo momento così delicato che l’intero mondo sta vivendo. A causa degli elevati contagi da Covid-19, la Primavera 1, così come gli altri tornei dei giovani calciatori (e non solo), era stato sospeso. L’idea iniziale era quella di ricominciare il 3 dicembre, data ormai prossima. Ma la situazione riguardante la pandemia non sembra dare grossi segni di miglioramento e a farne le spese sono anche i campionati dei ragazzi. Stando a quanto si legge sulle pagine di TuttoSport in edicola oggi, il Consiglio di Lega avrebbe stabilito un ulteriore rinvio della ripresa, facendo slittare il tutto al 10 gennaio. Si attendono però ancora comunicazioni ufficiali da parte della Lega Serie A con la proroga della sospensione.