Primavera, Nimmermeer: «Felice per il risultato, siamo una squadra unita»

Primavera, anche l’olandese Nimmermeer è stato protagonista della vittoria dei biancocelesti sul Trapani in Coppa

Continua a volare la Primavera di Menichini. Ancora una vittoria per gli aquilotti questa volta contro il Trapani in Coppa Italia. Al termine del match Nimmermeer è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue dichiarazioni.

«Oggi era una partita importante per noi, sono molto felice per il risultato. Nel primo tempo è stata difficile, eravamo tutti stanchi, poi nella ripresa è andata meglio. Come sto? Quest’anno ho giocato di più rispetto allo scorso, mi sento bene e ho notato che anche la squadra sta meglio. Ecco perché abbiamo vinto oggi. Siamo tutti amici, abbiamo una bella squadra e facciamo del buon calcio. I miei modelli? Lukaku e Rashford, vedo tutti i giorni le loro partite per prendere esempio».