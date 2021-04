Primavera, Menichini: «Orgogliosi della finale! Daniel ci ha dato la forza»

Il tecnico della Lazio Primavera Leonardo Menichini ha parlato a Lazio Style Channel al termine della semifinale di Coppa Italia

La Lazio conquista la finale della Coppa Italia Primavera e si prepara ad affrontare una tra Genoa e Fiorentina. Al termine della semifinale vinta contro il Verona, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel il tecnico degli aquilotti Leonardo Menichini. Ecco le sue dichiarazioni.

SULLA GARA – «Siamo orgogliosi di essere arrivati a questa finale e di aver onorato questa manifestazione così importante, dobbiamo subito pensare alla prossima per preparare l’impegno in campionato. Per noi è stato importante aver accorciato le distanze prima della conclusione del primo tempo, ho detto ai ragazzi di crederci perché ce l’avremmo potuta fare. Serviva dare il massimo, ora abbiamo dedicato la vittoria a Daniel Guerini perché è qui con noi. Ci siamo commossi ed è venuta anche la mamma di Daniel a farci visita. La voglia di raggiungere il risultato ci è arrivata proprio da Daniel»

SULLA CONDIZIONE DELLA SQUADRA – «Abbiamo diversi calciatori infortunati, ora dovremo iniziare a recuperare per poter allestire al meglio le prossime partite. Dovremo mantenere inalterata la nostra voglia ed il nostro spirito di squadra, dobbiamo continuare a crederci ma continuare ad essere predisposti al sacrificio».