Primavera Lecce-Lazio, designato il fischietto del match. Il comunicato della società che rende noto il direttore di gara

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio rende noto il direttore di gara della sfida di Primavera contro il Lecce. Il comunicato:

COMUNICATO– «Lecce-Lazio, gara valida per la III giornata del campionato Primavera 1 TIM, in programma sabato 16 settembre 2023 alle ore 11:00 al Campo Comunale di San Pietro in Lama, sarà diretta da Dario Madonia (sez. di Palermo), coadiuvato dagli assistenti Marco Sicurello e Ionut eusebiu Nechita».