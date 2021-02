La Primavera della Lazio a lezione contro le frodi sportive dall’ICS

L’Istituto per il Credito Sportivo sta tenendo delle lezioni per i giovani calciatori: oggi è toccato alla primavera della Lazio

Una nuova iniziativa per sensibilizzare sempre di più i giovani calciatori. L’ICS, ossia l’Istituto per il Credito Sportivo, ha deciso di tenere delle lezioni con i settori giovanili delle squadre italiano per sensibilizzarli contro le frodi sportive.

Oggi, gli insegnanti dell’ICS sono arrivati a Formello e hanno avuto come alunni i giocatori della Primavera della Lazio. Con un post sul proprio profilo Twitter, l’Istituto ha voluto documentare l’evento.