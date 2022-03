Primavera, interrotto il digiuno: vittoria importante contro il Frosinone

Primavera, Lazio-Frosinone riporta i biancocelesti alla vittoria: i gol di Ferrante e Crespi servono per interrompere la striscia negativa

S’interrompe il momento negativo della Primavera di Calori: i giovani aquilotti tornano alla vittoria nella gara contro il Frosinone, portandosi a quota 42 punti in classifica. Ad aprire le marcature è Ferrante che sfrutta una ribattuta del portiere per bucare la porta e portare la Lazio in vantaggio. A ribadire in porta è poi Crespi al 71′.

Gli ospiti riescono ad accorciare le distanze grazie ad uno sfortunato autogol dei biancocelesti, ma non basta perchè – al triplice fischio – è la Lazio a festeggiare.