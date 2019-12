Primavera, contro i viola per cercare il salto di qualità

La Lazio Primavera chiuderà il 2019 in casa, contro la Fiorentina. Una vittoria potrebbe far rinascere la squadra di Menichini

Dopo aver vinto lo scontro salvezza con il Napoli settimana scorsa, la Primavera della Lazio punta a riscattarsi definitivamente cercando di uscire dai meandri di bassa classifica.

Le giovani promesse biancocelesti sono pronte a chiudere in bellezza l’anno solare giocando in casa: infatti dovranno ospitare i ragazzi della Fiorentina, al momento ad un solo punto di distanza. La sfida diventa una vera e propria occasione per rialzare la testa e dare continuità di rendimento, magari superarando anche la stessa Viola. Durante questo turno di campionato, inoltre, la squadra guidata da Menichini potrebbe uscirne molto favorita, sfruttando lo scontro tra Juventus e Bologna che sono a poche lunghezze di distanza, ed in caso di vittoria biancoceleste le distanze si annullerebbero quasi. Tutto è nelle mani di Armini e compagni: tornare a volare o rimanere nel limbo delle ultime.