Primavera, la Lazio esalta l’impresa degli aquilotti in Coppa Italia FOTO

Con un post sul proprio profilo Instagram, la Lazio ha voluto celebrare l’impresa della Primavera in Coppa Italia: ecco le foto

Un’impresa da Lazio per gli Aquilotti della Primavera, che in rimonta battono il Verona nella semifinale di Coppa Italia e conquistano la finalissima. La dedica speciale a Daniel Guerini, che oggi è sceso in campo nel cuore dei suoi compagni di squadra, aiutandoli a conquistare questa importantissima vittoria.

Per questo, il club ha voluto esaltare la grande impresa della Primavera sui propri profili social. In un post pubblicato su Instagram, ha mostrato alcune foto dei festeggiamenti al termine della gara, complimentandosi con i giocatori e ricordando, ancora una volta, l’angelo Daniel.