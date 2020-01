PRIMAVERA Distefano: «Comincia una nuova avventura con la Lazio!»

Lazio Primavera, Distefano è un giocatore biancoceleste: il ragazzo rafforzerà il reparto offensivo di Menichini

Manca solo l’ufficialità del club, ma Distefano è praticamente un nuovo giocatore della Lazio. Il ragazzo, girato dal Catania con la formula del prestito con diritto di riscatto, andrà a rafforzare il reparto offensivo della squadra di Menichini.

Il ragazzo, sui suoi profili social, ha scritto: «Non posso non ringraziare il Catania per avermi cresciuto in tutto questo tempo, con l’affetto di una famiglia vera. Grazie a tutta la dirigenza e allo staff, per le gioie che mi hanno fatto vivere. Mi hanno accolto bambino e mi hanno fatto diventare un uomo. Da oggi comincio una nuova avventura con la maglia della Lazio. Metterò come sempre tutta l’umiltà, la grinta e il cuore che mi contraddistinguono. Andiamo».