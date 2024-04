Primavera Lazio, Barraco: «Siamo carichi, vogliamo rifarci dopo l’ultima prestazione in casa del Milan». Le parole del vice tecnico

La Lazio Primavera oggi affronta la Sampdoria al Fersini. Prima del fischio di inizio del match è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club il vice allenatore biancoceleste Dario Barraco. Queste le sue parole.

PAROLE- «La sosta è servita per recuperare le energie, ma potrebbe essere anche una trappola perché la pausa destabilizza per gli spostamenti e non si riesce a lavorare bene in settimana. Ma siamo carichi, vogliamo rifarci dopo l’ultima prestazione in casa del Milan. Daremo tutto. La sconfitta col Milan insegna a non abbassare mai la guardia, abbiamo fatto un buon primo tempo e loro sono rientrati più carichi nel secondo. Affrontiamo squadre che non ci perdonano, che segnano al minimo errore. Non ci è piaciuta molto la reazione ai gol, dopo il 2-0 sembravamo aver tirato i remi in barca. Ma non ce lo possiamo permettere, basta un gol per rimettere tutto in gioco. Dobbiamo sempre dare tutto. La Samp è un avversario difficile, dopo la sosta e dopo una sconfitta. È una squadra che si deve salvare, con un nuovo allenatore. Serve il 110%, ma siamo fiduciosi perché abbiamo visto i ragazzi carichi: anche loro hanno capito che chi sbaglia meno arriva ».