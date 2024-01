Primavera Lazio, Barraco: «Con l’ Inter sarà una partita difficilissima, soprattutto dopo che…». Le parole vice tecnico nel pre gara

Nel pre partita del match importantissimo tra Inter e Lazio, prima e seconda in classifica di Primavera, il vice allenatore Dario Barraco ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni ufficiali del club.

PAROLE– «Ci siamo preparati al meglio durante le festività, durante il richiamo di preparazione invernale proprio per affrontare al meglio questa partita. Sarà una partita difficilissima. Affrontare l’Inter è sempre difficile, soprattutto dopo che non si affronta da tanti anni. Ma allo stesso tempo è da sprono per noi e per questi ragazzi per cercare di fare la nostra partita ».