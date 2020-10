La Lazio di Menichini perde 4-0 il derby contro la Roma: è la prima sconfitta.

Sconfitta pesante per la Lazio Primavera allenata da Menichini, in campo quest’oggi al Fersini contro la Roma.

Per i giallorossi le reti di Providence, Milanese, Tripi e Ciervo. Per i biancocelesti si tratta della prima sconfitta stagionale dopo una vittoria e ben tre pareggi.