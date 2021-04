Primavera, Furlanetto: «Dobbiamo dare il 100%, Verona ottima squadra»

A pochi istanti dal fischio di inizio della gara tra Lazio ed Hellas Verona – gara di semifinale di Coppa Italia -, ecco le parole di Furlanetto

La Lazio Primavera è impegnata oggi contro il Verona per la Semifinale di Coppa Italia. Ai canali ufficiali del club, ecco le parole di Furlanetto, seppur non presente in campo:

«Proverò a dare il mio contributo anche da fuori. Contro il Cosenza la partita più bella della stagione, una delle più belle della mia carriera. L’Hellas è un’ottima squadra, sarà una partita difficile e dovremo dare il 100% per battere questa squadra».