Primavera, Frosinone-Lazio: designato il fischietto del match. La lista completa

La Lazio comunica attraverso i propri canali ufficiali la designazione arbitrale della gara di Primavera contro il Frosinone.

DESIGNAZIONE ARBITRALE– «Frosinone-Lazio, gara valida per l`XI giornata del campionato Primavera 1 TIM, in programma sabato 25 novembre 2023 alle ore 15:00, sarà diretta da Gianluca Grasso (sez. di Ariano Arpino), coadiuvato dagli assistenti Simone Piazzini e Luigi Ingenito. Sarà il quarto precedente assoluto con la Primavera biancoceleste dopo i due successi, rispettivamente nel 2020 in Primavera TIM Cup e 2022 in Primavera 2, contro Napoli e Perugia e la sconfitta del 2021 contro l`Ascoli in Primavera 1».