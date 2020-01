Primavera Lazio, oggi il test contro la Berretti della Viterbese

Con il campionato ancora fermo, la Lazio Primavera non resta ai box e questa mattina sfiderà la Berretti della Viterbese

Il campionato Primavera è ancora in pausa per le vacanze natalizie, ma la Lazio non vuole stare con le mani in mano.

La squadra di Menichini riprenderà la scalata nella Serie A della propria categoria, solo il 12 gennaio ma nel mentre si sta allenando per farsi trovare pronta. Per questo oggi è in programma un test amichevole contro la Berretti della Viterbese. I biancocelesti vogliono riprendere il lavoro da dove hanno lasciato: tre punti e consapevolezza nei propri mezzi.