Primavera 2, Lazio-Salernitana: Ruggeri presenta la sfida. Ecco le parole del capitano biancoceleste prima della partita al Fersini

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il capitano capitolino Fabio Ruggeri ha presentato la sfida di oggi contro la Salernitana. Le sue parole:

PAROLE– «La vittoria contro il Monopoli è stata molto importante perché arrivata con la squadra in dieci per quasi tutta la partita. Contro la Salernitana abbiamo l’opportunità di continuare la nostra striscia positiva, nonostante le pesanti assenze per squalifica di Dutu e Crespi. Vengo da due gol consecutivi, ogni volta che c’è un angolo o una punizione a favore il mister ci chiede di andare a saltare con cattiveria. Mi ispiro a molti modelli se parliamo di difensori con il vizio del gol, in particolare Sergio Ramos e van Dijk»