Primavera 2, finisce 2-2 a Cosenza: ecco il tabellino

Finisce 2-2 la sfida di oggi tra Cosenza e Lazio disputata al Di Magro. Per i biancocelesti a segno Dutu e Crespi su rigore. Il tabellino

Si è conclusa la partita di Primavera 2 tra Cosenza e Lazio finita 2-2, la S.S.Lazio comunica il risultato attraverso il suo sito ufficiale

COMUNICATO– «COSENZA-LAZIO 2-2

Marcatori: 45’+1′ Novello (C), 75′ rig. Crespi (L), 81′ Di Fatta (C), 89′ Dutu (L)

COSENZA – Iovino, Pedalino, Belgiovine, Spingola, Elia, Sirimarco, Marino (77′ Musso), Di Bartolo, Novello (84′ Violante), Attanasio (46′ Zorom), Di Fatta (90′ Costanzo).A disp.: Pompei, Sicilia, Bellotti, Bevilacqua, Kore, Gigliotti, Mammolito, Occhiuto. All.: Antonio Gatto

LAZIO: Magro, Floriani Mussolini, Milani, Bertini, Dutu, Ruggeri, Colistra (66′ Bigonzoni), Di Tommaso, Crespi, Sana Fernandes (90′ Brasili), Napolitano (54′ Balde). A disp.: Morsa, Martinelli, Cesari, G. Rossi, Petta, A. Rossi. All.: Stefano Sanderra



Arbitro: Francesco Carrione (sez. di Castellammare di Stabia) Assistenti: Aletta – Robilotta

NOTE: Ammoniti: 20′ Sana Fernandes (L), 50′ Belgiovine (C), 55′ Colistra (L), 87′ Di Bartolo (C)

Recupero: 1′ pt; 4′ st

Campionato Primavera 2 | 14ª giornata, girone B Sabato 14 gennaio 2023, ore 11:00Campo Sportivo Romolo di Magro – Montalto Uffugo (CS) »