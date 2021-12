Prima volta allo stadio: Dazn racconta l’esperienza di un tifoso laziale

La prima volta allo stadio Olimpico di Andrea Arti, tifoso biancoceleste, è stata raccontata da Dazn in ‘Scintille’

La prima volta non si scorda mai. Quella di Lazio Udinese, match valido per la quindicesima giornata di campionato e finito con un rocambolesco 4-4 e tre espulsioni 2 da una parte 1 dall’altra è stata la prima volta allo stadio Olimpico del piccolo Andrea Arti, tifoso biancoceleste da sempre così come mamma e papà.

😍 La prima volta allo stadio del nostro piccolo tifoso Andrea è stata raccontata da @DAZN_IT in ‘Scintille’! pic.twitter.com/sJ7FFYfl1C — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 24, 2021

Dazn ha raccontato la sua esperienza, in un video guardabile in streaming sull’app.