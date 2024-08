Prima Maglia Lazio, la società pubblica il dietro le quinte degli scatti: il post – VIDEO

Domenica contro il Venezia, oltre al nuovo allenatore e ai nuovi acquisti, debutterà allo Stadio Olimpico anche la nuova maglia casalinga della Lazio.

🤩 Our new 2024/25 Mizuno Home Kit makes its competitive debut on Sunday! #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/Yh6QsN5u4R

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 14, 2024