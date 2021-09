Premio Pietro Calabrese, presenti anche Ledesma e Orsi

Dopo un’estate memorabile per lo sport italiano, noti personaggi del mondo del calcio e prestigiose firme del giornalismo si ritroveranno a Soriano nel Cimino lunedì 6 settembre per festeggiare la vittoria agli Europei di calcio e gli storici successi nelle Olimpiadi e nelle Paraolimpiadi. L’occasione è la decima edizione del Premio nazionale intitolato a Pietro Calabrese, professionista di grande talento, che ha dedicato la vita al giornalismo e alla cultura, dirigendo le più note testate nazionali. L’evento, dedicato allo sport, è il primo che si tiene dopo la conquista degli ambiti trofei.

La manifestazione avrà luogo, alle 17 , nella piazza V. Emanuele e sarà condotta dai giornalisti Giuseppe Di Piazza de Il Corriere della Sera e Valentina Caruso di Sky Sport. Promosso dal giornalista Antonio Agnocchetti e dal sindaco della cittadina medievale del viterbese Fabio Menicacci, il premio conferisce ogni anno un riconoscimento a dirigenti, allenatori e a ex calciatori, quale riconoscimento alla carriera.

Premiati anche giornalisti sportivi, firme di punta che hanno scritto e parlato di sport, personalità legate per passione o per lavoro al mondo sportivo.

La decima edizione inizierà con la premiazione del CONI, rappresentato dal vice presidente vicario Silvia Salis e del presidente della FIGC Gabriele Gravina. Saranno poi chiamati sul palco per ricevere la “Castagna d’oro”, simbolo di un prodotto tipico della zona, gli ex calciatori Giancarlo Antognoni, Cristian Ledesma, David Pizarro, Fernando Orsi e il presidente del Perugia Massimiliano Santopadre. Saranno quindi

insigniti dell’onorificenza i giornalisti Fiorenza Sarzanini, vicedirettore de Il Corriere della Sera, Gianni Dragoni, caporedattore de Il Sole 24, Marco Lollobrigida, conduttore Rai Sport, Valentina Caruso di Sky Sport, Laura Cannavò di News Mediaset, Davide Stoppini de La Gazzetta dello Sport, Fabio Massimo Splendore de Il Corriere dello Sport, Emiliano Bernardini de Il Messaggero. Premiati anche lo scrittore e giornalista Angelo Carotenuto e il Maggiore Generale Gabriele Lupini, Ispettore Nazionale Corpo Militare Croce Rossa Italiana.