Premio Città di Formello, la dott.ssa Mezzaroma: «Siamo orgogliosi»

Alla Lazio il Premio Città di Formello. In rappresentanza della società ha parlato Cristina Mezzaroma, moglie del presidente Lotito

Alla Lazio il Premio Città di Formello. In rappresentanza della società ha parlato Cristina Mezzaroma, moglie del presidente Lotito. Queste le sue parole, riportate dal sito del club:

«Ringrazio l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport per aver voluto riconoscere alla S.S. Lazio il premio della prima edizione Città di Formello. Questo riconoscimento è molto sentito dalla nostra Società, che qui a Formello ha il suo cuore pulsante: l’S.S. Lazio Training Center. Siamo orgogliosi del premio perché ci riconosciamo pienamente nella sua motivazione che vuole uno sport sempre più sano, che ci renda tutti uguali. Anche per noi infatti lo sport deve essere sinonimo di aggregazione, inclusione e condivisione perché solo insieme si possono ottenere risultati».