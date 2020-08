Premier, rosso diretto a chi tossisce in direzione di arbitri o avversari

La Football Association ha redatto un lungo documento relativo all’integrazione calcio-emergenza Covid. Il Times svela una nuova regola.

La Football Association (nient’altro che la Lega Calcio inglese) ha prodotto un lungo documento di cui il Times svela alcuni dettagli interessanti. Il Covid e l’emergenza sanitaria che ha interessato il pianeta porterà all’introduzione di alcune regole di buon senso che andranno ad incidere anche sui regolamenti della gare di calcio. Dalla prossima stagione infatti in Premier League (e in tutte le serie minori) tossire in direzione di un arbitro o di un avversario sarà gesto punibile con il rosso diretto. L’espulsione immediata scatterà automaticamente laddove il direttore di gara riterrà l’aver tossito un “chiaro atto” compiuto volontariamente.