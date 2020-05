Nuovo allarme in Premier League, dopo i sei nuovi positivi risultati dagli ultimi tamponi effettuati in vista degli allenamenti

In vista della ripresa degli allenamenti in Premier League, fissata per oggi, sono emersi sei nuovi positivi al Covid-19, tra giocatori e staff, su 748 test effettuati. I positivi, appartenenti a tre club distinti, sono stati repentinamente posti in isolamento per almeno 7 giorni, in attesa di nuovi esami.