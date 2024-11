Premier League, il Tottenham avvisa la Roma: gli Spurs annichiliscono 4-0 il City di Guardiola

Premier League, termina con una roboante vittoria degli Spurs di Londra contro il City con il Tottenham che da un chiaro segnale alla Roma

In Premier League è in atto la fine di un epoca? A quanto pare sembra proprio di si a causa del Manchester City, il quale non riesce ad uscire fuori dalla sua crisi senza fine. La formazione di Guardiola va incontro alla sua 5° sconfitta consecutiva dovuta al netto 4-0 contro il Tottenham, e gli Spurs allo stesso tempo danno un chiaro segnale alla Roma in vista della partita di Europa League. A decidere la partita sono state le reti di Maddison con una doppietta, Porro e Johnson