Premier League, via libera agli allenamenti collettivi

Premier League, il 17 riprenderà il campionato, il Governo britannico ha dato il via libera per gli allenamenti di gruppo

Anche per il campionato inglese c’è una data: il 17 giugno riprenderà la Premier League. Dopo il comunicato ufficiale che ha annunciate il ritorno in campo, il Governo ha dato il via libera per gli allenamenti collettivi.

È stato, infatti, approvato il decreto per la ripresa delle sedute di squadra, entrerà in vigore a partire dal 1° giugno. Le gare comunque saranno previste di spettatori.