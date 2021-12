Premier, Guardiola lancia l’allarme: «Covid in aumento, le mascherine...»

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, lancia l’allarme. Le parole dell’allenatore sui tantissimi casi Covid in Inghilterra

Intervenuto in conferenza stampa, Pep Guardiola ha lanciato l’allarme sul mancato rispetto delle regole anti-Covid in Inghilterra. Le dichiarazioni del tecnico del City.

DICHIARAZIONI – «Non mi piacerebbe che gli stadi tornassero ad essere chiusi, la differenza sul giocare con e senza pubblico non si può comprendere. I casi di Covid sono però in aumento e le persone allo stadio possono infettarsi a vicenda. Qui nessuno indossa la mascherina, neanche in strada. Questo è ciò che mi sorprende di più. Bisognerebbe ricominciare da capo. Si devono seguire delle regole come il distanziamento sociale e il portare la mascherina, oltre al vaccinarsi».