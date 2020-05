Conte afferma: «Convocheremo il mondo del calcio per fare il punto»

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato un nuovo incontro con il mondo dello sport e del calcio per fare il punto

Il calcio italiano è ancora fermo, come due mesi fa. In questo tempo nulla è cambiato, se non le varie dichiarazioni del Ministro Spadafora che hanno aumentato la confusione e le incertezze nell’ambiente. Nell’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, il Premier Conte ha provato a portare un po’ di ordine annunciando:

«Convocheremo anche il mondo dello sport e del calcio, insieme al ministro Spadafora, per fare il punto. Non ho ancora messo mano al dossier, ma sentiremo e concorderemo. C’è il ministro, che ha fatto un ottimo lavoro, ma è giusto che tutti gli stakeholders del calcio e dello sport abbiano un confronto col governo ai massimi livelli».