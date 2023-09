Prandi: «La Juve ultimamente aspetta sempre Sarri». Le parole del giornalista di La7 e noto tifoso della Lazio

Ai microfoni di Radiosei, Andrea Prandi, giornalista tifoso della Lazio, ha dichiarato:

PAROLE– «La Juve ultimamente aspetta sempre Sarri: si mette bassa, si difende e colpisce in contropiede. Allegri è italianista e pensa prima a non prenderle e questa cosa la soffriamo. Non dobbiamo quindi sbilanciarci troppo e concedere troppe occasioni, ma aspettare il momento giusto per colpire. Secondo me contro la Juve verranno confermati Marusic e Hysaj come terzini perché Lazzari non è affidabile contro le grandi».