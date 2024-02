Prandi: «Il gioco della Lazio mi annoia, non credo che possa vincere così tante partite»

Parole molto dure quelle del giornalista, che è stanco della Lazio di Sarri, dopo la sconfitta con il Bologna

Parole molto dure quelle del giornalista biancoceleste Andrea Prandi a Radiosei, dopo la sconfitta con il Bologna, che assomigliano a un vero e proprio sfogo.

LE PAROLE – «Sono ancora arrabbiato per la sconfitta. Il primo gol è inammissibile da accettare. Il gioco che Sarri fa da due anni e mezzo è mal digerito da alcuni calciatori. A Luis Alberto ad esempio, qualche panchina farebbe molto bene. Questo gioco che facciamo da due anni e mezzo è venuto a noia a molti giocatori e anche a molti tifosi come ad esempio me. I calciatori recitano un copione che se va tutto bene, è bello. Onestamente non credo che la Lazio possa vincere così tante partite da qua alla fine del campionato al punto di recuperare terreno per il quarto/quinto posto».