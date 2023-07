Prandelli: «Mi aspetto molto dalla Lazio quest’anno» Le parole dell’ex ct

Intervistato da Gazzetta dello Sport, l’ex ct della Nazionale, Cesare Prandelli, ha parlato della prossima stagione di Serie A.

LE PAROLE- «Inter favorita? Proseguire con Inzaghi per il terzo anno è un vantaggio: dover cambiare due-tre ruoli specifici, come ad esempio quello del portiere e della punta, è più semplice in un contesto già definito. E Frattesi è un ottimo acquisto. Mi aspetto tanto pure da Lazio e Roma, ma la squadra da battere per lo scudetto resta il Napoli».