Prandelli: «Mancini fa un lavoro clamoroso con i giovani. Su Gnonto...»

Ospite al torneo tennis vip all’Accademia dello Sport per la solidarietà alla Casa dello Sport di Bergamo, Cesare Prandelli ha parlato così dell’Italia di Mancini.

«Roberto Mancini sta facendo un lavoro straordinario da ct per ricreare un gruppo competitivo e sta proponendo molti giovani con coraggio. Già 15 anni fa c’era la tendenza a far giocare pochi elementi delle giovanili in prima squadra, il tema resta delicato. Chi cura i vivai è in missione, perché è in gioco il futuro di tutto il movimento. Ricordiamoci che i ragazzi hanno bisogno di tempo e anche di sbagliare. Gnonto? Wilfried Gnonto è entrato come niente fosse, come se fosse un gioco e non una partita di Nations League contro la Germania, sfornando pure l’assist per il vantaggio. È la sua forza, oltre a essere capace e bravo: gli auguro di conservare questo tipo di approccio».