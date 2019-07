La Lazio si stringe attorno a Mihajlovic: «Siamo con te anche in questa battaglia» – FOTO

La Lazio sui propri profili social, ha dedicato un post a Sinisa Mihajlovic, che pochi minuti ha annunciato di esser affetto da leucemia

Nella tarda serata di ieri, era stata divulgata la notizia sulla malattia di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico aveva fatto intuire, che non poteva continuare ad allenare e nella conferenza di oggi ha spiegato il motivo: leucemia.

FORZA – Tanti sono i suoi ex compagni che gli hanno dedicato un pensiero (clicca qui per leggerli). Pochi minuti fa, anche la Lazio ha scritto un post sui suoi profili social: «Insieme abbiamo vinto tanto. Siamo con te anche in questa battaglia». # ForzaSinisa!