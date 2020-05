Un altro campionato europeo riprenderà a breve: il 3 giugno in Portogallo ripartirà il campionato maggiore

In attesa di novità ufficiali sulla ripresa della Serie A, anche il Portogallo riprenderà la Primeira Liga, campionato maggiore, in data 3 giugno. Prima dello stop, il campionato era guidato dal Porto di Sergio Conceiçao con 60 punti, uno in più del Benfica secondo. Notizie importanti, quindi, che fanno sperare in una ripresa in Italia che appare sempre più vicina.