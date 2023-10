Portanova, Procura Generale durissima: proposta di radiazione per l’ex Lazio – IL PUNTO

Durissimo ricorso della Procura Generale dello Sport per Manolo Portanova con proposta di radiazione, ecco cosa sta succedendo all’ex Lazio

Brutte notizie in arrivo per Manolo Portanova. Quest’oggi, il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della Procura Generale dello Sport per il giocatore. Classe 2000, un passato nelle giovanili della Lazio, era stato deferito causa la violazione dell’art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dopo la comprovata condanna in primo grado a sei anni di detenzione per violenza sessuale di gruppo.

Come riportato dall’ANSA, la richiesta è in primo luogo di dichiarare nulla o revocare del tutto la precedente decisione del 15 settembre 2023. Successivamente, di dichiarare invece la responsabilità disciplinare del calciatore. Si paventa quindi l’ipotesi di squalifica per cinque anni con radiazione per lui.