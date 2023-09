Ponciroli: «La Lazio è un grande punto di domanda specialmente in attacco». Le parole del giornalista

La Lazio impegnata contro l’Atletico Madrid, non ha convinto il giornalista Fabrizio Ponciroli, che ha così parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb:

PAROLE– «La Lazio è un grande punto di domanda, secondo me soprattutto davanti c’è qualcosa che non va. Immobile è totalmente svuotato, se non si accende Luis Alberto non riesce a creare. Mi sembra ancora un cantiere aperto, specialmente in attacco e non riesce ad attivare Immobile».