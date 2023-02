Ponciroli: «Sarri è un grandissimo allenatore a cui manca la capacità di dare continuità ai suoi risultati». Le parole del giornalista

Ai microfoni di TMW Radio il giornalista Fabrizio Ponciroli ha parlato del tecnico della Lazio Maurizio Sarri. Ecco cosa ha detto:

PAROLE-«Non cambio la mia idea, Sarri è un grandissimo allenatore a cui manca la capacità di dare continuità ai suoi risultati. Con la Lazio è come andare sulle montagne russe, in alcuni momenti ti esalti e in altri ti deprimi. Ci sono partite in cui ti diverti alla grande, altre come quella con la Juve dove vedi una Lazio imbarazzante. È complicato essere un tifoso della Lazio in questo momento, non sai mai che squadra troverai davanti. E la rosa è importante, è una grande rosa. Mi dispiace che non abbia quella continuità necessaria per la Champions League. Nel bene o nel male questo è Maurizio Sarri»