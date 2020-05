Lazio, Poli: «Inzaghi ha fatto cose straordinarie»

L’ex giocatore della Lazio ha detto la sua sulla possibile ripresa della Serie A e sul lavoro svolto da mister Inzaghi

Se la Lazio si sta lottando lo Scudetto con la Juventus, parte del merito è sicuramente di mister Inzaghi che è riuscito a plasmare la squadra.

Fabio Poli, ex giocatore biancoceleste, ha esposto il suo pensiero sul tecnico laziale alla radio sociale: «È bello vedere personaggi come Inzaghi restare e rinnovare con la Lazio. In poche squadre possono permettersi di tenere per molti anni un allenatore, e sarebbe bello fosse così anche per i giocatori. Il club bianceleste ha dimostrato negli anni di saper lavorare bene, sia con gli allenatori che con i giocatori acquistati. Il tecnico piacentino ha fatto cose straordinarie, ed il fatto che voglia restare, testimonia la bontà e la fiducia nel progetto che la società gli ha proposto negli anni».

GIGI SIMONI – «Ho avuto il piacere di essere allenato da un grande tecnico, ma prima ancora di aver conosciuto una persona onesta, giusta e di grande spessore umano. Lo ricorderò con grande affetto».

SERIE A – «Speriamo si riparta appena possibile con il calcio. Sarà difficile riprendere i ritmi, e sicuramente gli staff delle squadre avranno studiato allenamenti e piani specifici. Tuttavia, la qualità dei giocatori e dell squadre, farà sempre la differenza».