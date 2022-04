Poli: «Chinaglia è stato un mito, quando arrivai alla Lazio lui...»

Per Lazio Style Radio, Fabio Poli ha ripercorso il suo arrivo alla Lazio e ricordato il grande rapporto con Giorgio Chinaglia

L’ex attaccante della Lazio, Fabio Poli, ha raccontato il suo approdo in biancoceleste e i primi contatti con Giorgio Chinaglia:

DAL CAGLIARI ALLA LAZIO – «Giocavo a Cagliari e mi ricordo che il presidente mi chiamò e mi disse “Ci sono due possibilità: l’Udinese in Serie A e la Lazio in Serie B”. Io ero giovanissimo e senza procuratore, gli dissi “Non so vedete voi, quale per voi è la migliore” e loro mi dissero che la migliore era la Lazio perché pagavano di più. Scelsi così la Lazio e la sera trovai anche il procuratore. Dopo l’ultima giornata di campionato partii per Roma e arrivai direttamente a Tor di Quinto per firmare il contratto con il procuratore e incontrai Giorgio Chinaglia. Al Cagliari avevo Gigi Riva, alla Lazio avevo Chinaglia e per me sono stati dei miti».

CHINAGLIA – «Per me era un grande onore essere lì. Firmai il contratto e dopo mi ricordo che Giorgio mi richiamò e mi disse “Guarda abbiamo sbagliato il contratto dobbiamo rivederlo”, mi chiamò da parte e mi disse “Io sono talmente innamorato di te che ti ho dato poco”, mi offrì 50 milioni in più il primo anno di contratto. L’unica cosa che mi dispiace è che quell’anno non riuscii a fare quello che pensavo per mille infortuni e situazioni. Ho conosciuto un personaggio unico che anche nel tempo mi ha lasciato dei ricordi. Un giorno mi venne a trovare mentre ero in ritiro col Bologna. È stata una cosa che mi ha reso orgoglioso. Era straordinario, talmente geloso e innamorato dei suoi giocatori che avrebbe dato qualsiasi cosa. Nei miei confronti lo è stato».

LAZIO – «Io credo che debba stare attenta a questo Sassuolo che gioca un bel calcio. Sulla carta non c’è paragone tra le due squadre però il calcio è diventato molto difficile per tutte poi dopo il derby la Lazio deve affrontare questo finale di campionato con molta attenzione per poter ottenere un risultato positivo. Credo abbia tutte le carte in regola per battere il Sassuolo ma deve essere al 100% e deve giocare un calcio molto importante».

«Io credo che debba stare attenta a questo Sassuolo che gioca un bel calcio. Sulla carta non c’è paragone tra le due squadre però il calcio è diventato molto difficile per tutte poi dopo il derby la Lazio deve affrontare questo finale di campionato con molta attenzione per poter ottenere un risultato positivo. Credo abbia tutte le carte in regola per battere il Sassuolo ma deve essere al 100% e deve giocare un calcio molto importante».