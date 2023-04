Plusvalenze Lazio, ecco qual è l’operazione che insospettisce di più la Procura. Sono soprattutto i 12,7 milioni di Akpa Akpro a dare nell’occhio

Secondo quanto riporta Il Messaggero sono sette gli “affari” per un totale di appena 22,5 milioni sotto la lente d’ingrandimento della Procura FIGC sull’inchiesta Lazio, non certo in grado di alterare un bilancio per l’iscrizione al campionato.

Da Sprocati (3,2 milioni) a Casasola (3), passando per Cicerelli (2,5), Novella (300mila euro), Marino (250mila) e Marrone (50mila), ma sono soprattutto i 12,7 milioni (plusvalenza da 11,9 ma con un pagamento quinquennale) di Akpa Akpro a dare nell’occhio.