Plusvalenze fittizie: ecco la nuova norma studiata dalla FIGC per eliminarle

Plusvalenze fittizie: la nuova norma pensata dalla FIGC per cercare di eliminarle. Ecco il progetto della Federcalcio

Come rivela La Gazzetta dello Sport sarebbe allo studio una nuova norma studiata dalla FIGC per eliminare le plusvalenze fittize.

La Federcalcio sta andando avanti per approvare una norma specifica: potrebbe arrivare all’inizio dell’anno nuovo e scattare per la prossima stagione. Per calcolare il rispetto dei parametri per iscriversi, alla voce dei ricavi non si prenderebbe più in considerazione le plusvalenze «a costo zero», cioè quelle senza flusso di cassa. Soltanto con un reale passaggio di denaro entrerebbero nel conto.