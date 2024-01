Pizzi avvisa l’Inter: «Non sarà facile domani con la Lazio, deve prendere il match con le molle»

Pizzi, l’ex calciatore si esprime sulla sfida di domani di Supercoppa tra Inter e Lazio avvertendo la formazione nerazzurra

Alla vigilia della gara di Supercoppa tra Inter-Lazio, l’ex calciatore Pizzi si è espresso sulla partita avvisando dei pericoli e delle insidie della gara la formazione di Inzaghi

PAROLE – «La Lazio è capace di far giocare male gli avversari, sa difendere in maniera organizzata e può far male davanti. E’ una partita da prendere con le molle per l’Inter»