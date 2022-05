Piscedda: «Simeone è fortissimo, è un attaccante alla Immobile»

L’ex biancoceleste Piscedda ha parlato di Giovanni Simeone in ottica Lazio

Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio, ai microfoni di Radiosei ha parlato di Giovanni Simeone in ottica biancoceleste.

LE PAROLE – «Simeone è fortissimo, è un calciatore alla Immobile. Ci può stare che un allenatore non lo ritenga funzionale, ma un attaccante deve fare gol. Simeone ha segnato tanto non battendo calci di rigore. Può darsi che a Sarri piaccia più Pinamonti del Cholito. Caputo? Io non farei contratti ai 35enni».