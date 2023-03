Piscedda: «Sarri non può fare calcoli sui diffidati in vista del derby». Le dichiarazioni dell’ex giocatore biancoceleste

Ai microfoni di Radiosei l’ex giocatore della Lazio, Massimo Piscedda, ha parlato in vista della sfida degli uomini di Sarri contro il Bologna, e del derby programmato per il 19 marzo. Le sue parole:

BOLOGNA– « La squadra di Motta è in salute, sta facendo bene, dopo la perdita di Mihajlovic si è ritrovata mentalmente e sta facendo un buon campionato. La Lazio deve stare attenta e correre come gli avversari. Il Bologna è in salute, la squadra di Sarri deve pareggiare il loro ritmo per poi far emergere la propria qualità. Il giocatore più pericoloso in questo momento è Orsolini, ma non stiamo parlando del Real Madrid. La Lazio deve andare a Bologna per fare quello che sa fare»

DERBY– «Questa è una tappa fondamentale per la Lazio, Sarri non può fare calcoli sui diffidati in vista del derby. Ora ogni gara è determinante, se io allenatore penso che Vecino sia importante per vincere deve scendere in campo dall’inizio a prescindere dal rischio squalifica. Non ha senso ragionare in modo diverso in questo momento della stagione »

CATALDI– «Sta bene, sta rinnovando il contratto e questa per lui è già una buona notizia. Sono d’accordo con chi dice che meriti di finire la carriera alla Lazio, è cresciuto molto. Scherzando dico che forse lui si augura la permanenza di Marcos Antonio »