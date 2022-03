Piscedda: «Romero grande talento. L’Argentina lo ha tolto alle altre Nazionali»

L’ex biancoceleste Piscedda ha commentato la convocazione di Romero nell’Argentina

Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio, ai microfoni di Radiosei ha commentato la convocazione di Luka Romero da parte dell’Argentina.

LE PAROLE – «Romero è un giocatore di talento, chiaro che tutte le federazioni hanno l’interesse di convocare questi ragazzi anche in giovane età per evitare che possano poi rispondere a convocazioni di altre federazioni. E’ strategia, basta che scenda in campo solo un minuto per assicurarselo. Successe anche a Demme del Napoli con la Germania. Ovvio che è anche una dimostrazione di interesse».