Piscedda: «Riscatto Cabral? Sono perplesso. Sui festeggiamenti della Roma...»

Massimo Piscedda ha parlato ai microfoni di Radiosei del riscatto di Cabral e dei festeggiamenti della Roma

FESTEGGIAMENTI ROMA – «Di tutto quello che è successo quello a Roma dico solo che bisogna farli sfogare, poi passa tutto. Noi sappiamo che il potenziale del pubblico della Lazio è importante come quello della Roma, se ci fosse stata una vittoria della Lazio sarebbe stata la stessa cosa».

CABRAL – «Non riesco a capire il poco minutaggio che gli è stato concesso per quattro mesi e mi chiedo se ora si parla di riscatto in virtù dell’ultima gara giocata con il Verona. Sono un po’ perplesso. Sarri sostiene che ha delle lacune in alcuni movimenti classici dell’esterno offensivo, mi chiedo se Raul Moro e Romero hanno invece queste conoscenze».