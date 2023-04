Piscedda: «Punterei sulla qualificazione in Champions della Lazio». Le parole dell’ex giocatore biancoceleste

Dopo che il Collegio di Garanzia del Coni ha momentaneamente restituito alla Juve i 15 punti sottratti per la penalizzazione legata al Caso Plusvalenze. L’ex giocatore della Lazio, Massimo Piscedda, intervenuto ai microfoni di Radiosei ha commentato la situazione della classifica e della squadra di Sarri. Ecco cosa ha detto:

PAROLE– «Questione Juventus e classifica provvisoria? I 15 punti secondo me non dovrebbero toglierli ai bianconeri anche nel prossimo processo, quelli sono stati guadagnati sul campo. Se fossero nuovamente accertate delle violazioni sarebbe giusto penalizzare la Juventus nella prossima stagione agonistica, avendo poi la forza di punire individualmente i dirigenti responsabili e consapevoli di quello che è stato fatto. I giocatori sono sempre estranei a queste dinamiche, non si fa condizionare da queste cose, al massimo possono subire delle ripercussioni nel momento in cui non venissero pagati gli stipendi. Del proscioglimento di Nedved sono contento, mi straniva il pensiero che un ex calciatore potesse essere coinvolto in questioni di bilancio »

SULLA CHAMPIONS– «Secondo me la Juventus non ti scavalca lo stesso e comunque al massimo puoi scalare al terzo posto. Dobbiamo essere più ottimisti sulle cose. Io non sono uno che scommette, ma se dovessi farlo punterei sulla qualificazione in Champions della Lazio. Ci sono troppi fattori che mi lasciano fiducioso, è molto complicato pensare che la Lazio ora possa fallire. Anche il Milan affronterà la Lazio, con la differenza che loro dovranno pensare anche alla semifinale di Champions League. Parliamo ovviamente di una grande squadra, non a caso ha eliminato il Napoli. Poi c’è l’Inter che è nella stessa situazione. Non parliamo solo di una semifinale di Champions, ma di un derby. È un combinato che per forza porterà via delle energie fisiche e mentali. Noi festeggiamo la stracittadina di Coppa Italia, figuriamoci come possano viverla loro »