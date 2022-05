Piscedda: «Lazio non stratosferica, spesso schiava delle teorie»

L’ex biancoceleste Piscedda ha parlato del modo di giocare della Lazio di Sarri

Massimo Piscedda, ex calciatore biancoceleste, ai microfoni di Radiosei ha commentato il mondo di giocare della Lazio di Maurizio Sarri.

LE PAROLE – «Con Pedro al posto di Immobile si va sul palleggio più che sulla profondità. La Lazio se schierata così dovrà rendersi pericolosa in maniera diversa rispetto al solito. A me la difesa piace a 4 quindi avrei schierato Luiz Felipe, Acerbi, Lazzari e Marusic. Sarri ha raggiunto il quinto posto che è un ottimo risultato, non ho visto una Lazio stratosferica, in alcuni momenti della stagione è stata troppo schiava delle teorie cosa che non deve essere. Il risultato è buono. Vediamo se nella prossima stagione riuscirà a migliorarsi».