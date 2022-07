L’ex Lazio Piscedda ha commentato la campagna acquisti della società biancoceleste: ecco le sue parole per Radiosei

Ai microfoni di Radiosei, Piscedda ha commentato i nuovi acquisti della Lazio. Le sue parole:

MARCOS ANTONIO – «Marcos Antonio dà un taglio diverso al centrocampo della Lazio. Io l’ho visto giocare solo da mezz’ala ed è chiaro che il giocatore c’è, ha qualità. Sono curioso di vederlo al centro, fra i tre. Il fatto che Sarri lo stia provando con Basic, è un indizio. Sta lavorando, credo che Luis Alberto non sia ritenuto ‘indispensabile’ dal tecnico. Giustamente sta facendo delle prove per capire che forma dare al nuovo centrocampo».

DIFESA – «Romagnoli è una garanzia, nonostante arrivi da una stagione non bellissima a livello personale. Ha voglia di rimettersi in gioco e non poteva scegliere piazza migliore. Casale ha giocato sempre a tre, ma la cosa non mi preoccupa. È un marcatore, insieme, formano una bella coppia di centrali. Sono ben assortiti. Su Maximiano non mi esprimo, non lo conosco. Credo che – ad oggi – la Lazio ha rinnovato e ringiovanito, ha fatto quello che doveva fare. Solo il campo dirà che questo fa rima con miglioramento».